وزير التنمية المحلية: تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 110 متدربًا

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة انطلاق الأسبوع الثامن عشر من خطته التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي غداً الأحد الموافق 10/12/2023 بتنفيذ الأسبوع الثاني على التوالي، وهو الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالي 137 ساعة تدريب ويستفيد منها 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى من خلال ذراعها التدريبية وهو مركز التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنويًا في خطتها التدريبية لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، لتأهيل صف ثانٍ مؤهل لشغل مناصب قيادية في المحليات، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة وتنفيذًا لرؤية مصر 2023. كما أشار إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز دورة إعداد قادة المستقبل كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الأسبوع الثاني من الدورة سيركز على عدة موضوعات أهمها التطوير المؤسسي، والتعريف بقانون الخدمة المدنية، والادارة المحلية (المفاهيم والإطار القانوني والاتصال السياسي والنظم السياسية والاحزاب)، وجلسة محاكاة (اجتماع مجلس محافظين)، وجلسة اعداد المشروعات وكيفية تطوير البنية التحتية الأساسية (الصرف والمياه والكهرباء والغاز والتليفونات) والتعريف بأحد مشروعات الوزارة وهى وحدات المتغيرات المكانية والجيومكانية، إضافة إلى ما هي الحوكمة في الإدارة المحلية.



موضوعات عن التنمية العمرانية وتطوير العشوائيات



وقال وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الثاني من دورة قادة المستقبل سيتضمن أيضًا موضوعات عن التنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والتعامل مع المناطق غير الآمنة، والتعريف بأحد مشروعات الوزارة وهي تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والخطة الاستثمارية والموازنات السنوية، وقانون التعاقدات الحكومية، وكيفية إدارة الأزمات والتعامل الإعلامي معها، والبروتوكول والمراسم فضلاً عن جلسة محاكاة عن تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ولقاء مسئول وقيادة محلية، لافتًا إلى تركيز الدورة على إعداد مشروعات جماعية وفردية من جانب المتدربين لتطبيق ما حصلوا عليه من معلومات.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، موضحًا أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول على دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ 18 بمركز سقارة سيتضمن أيضًا تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية بالتعاون مع إدارة الحوكمة بالوزارة، وسيستفيد منها 28 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، مشيرًا إلى أن الدورة ستركز على دليل الحوكمة وكيفية التطبيق في وحدات الإدارة المحلية، والمراجعة المالية وكيفية إعداد خطة تفتيش، وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل وإجراء عملية التفتيش، وإعداد التقارير وعرضها على السلطة المختصة والرقابة وموازنة البرامج والأداء ومراجعة إدارة الموارد البشرية، والإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، من استخراج تراخيص البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء بمخالفة شروط الترخيص، والبناء بالتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



دورة تدريبيةهامة بعنوان ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن مركز التنمية المحلية ينظم الاسبوع القادم دورة تدريبيةهامة بعنوان ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر بالتعاون مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويأتى ذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمى، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، مشيرا الى تضافر جهود الوزارة للمضى قدما بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.