أمطار رعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد يصل إلى ذروته الثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، على أغلب أنحاء الجمهورية، وأبرز الظواهر الجوية على مدار اليوم.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على "القناة الأولى"، اليوم، أنه من مساء أمس وحتى ساعات الليل شهدت محافظة الإسكندرية، وفي بعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، وبعض المناطق من محافظة مطروح، أمطار متوسطة ورعدية فى مجملها، وكانت غزيرة فى بعض الأماكن، واستمرت خلال فترات الليل.

ولفتت إلى أنه من المتوقع اليوم أن تقل كميات الأمطار عن الأمس وتتحول الى أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق الموجودة فى سواحلنا الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري مثل شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة الى بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.

أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية

وتابعت "لكن مجمل الأمطار اليوم لن تؤثر تمامًا على أى أعمال أنشطة يومية وستكون على فترات متقطعة من اليوم، كما أنه من المتوقع اليوم إستمرار الإنخفاض فى قيم درجات الحرارة".

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، إذ سنشعر بالأجواء الخريفية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تمامًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة الظهيرة مع وجود شدة لأشعة الشمس.

وقالت إنه "ومع فترات الليل يكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة، إذ تصل الصغرى إلى 13 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، متوقعة مع الأيام المقبلة يكون هناك مزيد من انخفاض درجات الحرارة، وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، علاوة على مزيد من المنخفضات الجوية".

وتوقعت "غانم" أن يوم الإثنين المقبل ستشهد البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، إذ سنشهد منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على البحر المتوسط، الأمر الذي يترتب عليه أمطار رعدية والتي تصل ذروتها الثلاثاء المقبل.