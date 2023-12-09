السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمطار رعدية.. منخفض جوي يضرب البلاد يصل إلى ذروته الثلاثاء

امطار رعدية - ارشيفية
امطار رعدية - ارشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، على أغلب أنحاء الجمهورية، وأبرز الظواهر الجوية على مدار اليوم.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على "القناة الأولى"، اليوم، أنه من مساء أمس وحتى ساعات الليل شهدت محافظة الإسكندرية، وفي بعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، وبعض المناطق من محافظة مطروح، أمطار متوسطة ورعدية فى مجملها، وكانت غزيرة فى بعض الأماكن، واستمرت خلال فترات الليل.

ولفتت إلى أنه من المتوقع اليوم أن تقل كميات الأمطار عن الأمس وتتحول الى أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق الموجودة فى سواحلنا الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري مثل شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة الى بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.

أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية 

وتابعت "لكن مجمل الأمطار اليوم لن تؤثر تمامًا على أى أعمال أنشطة يومية وستكون على فترات متقطعة من اليوم، كما أنه من المتوقع اليوم إستمرار الإنخفاض فى قيم درجات الحرارة".

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، إذ سنشعر بالأجواء الخريفية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تمامًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة الظهيرة مع وجود شدة لأشعة الشمس. 

وقالت إنه "ومع فترات الليل يكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة، إذ تصل الصغرى إلى 13 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، متوقعة مع الأيام المقبلة يكون هناك مزيد من انخفاض درجات الحرارة، وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، علاوة على مزيد من المنخفضات الجوية".

وتوقعت "غانم" أن يوم الإثنين المقبل ستشهد البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، إذ سنشهد منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على البحر المتوسط، الأمر الذي يترتب عليه أمطار رعدية والتي تصل ذروتها الثلاثاء المقبل.

الأرصاد حالة الطقس منخفض جوي الثلاثاء امطار

مواد متعلقة

حازم بدوى: نتعهد بأن تأتى نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين

هيئة الانتخابات: مصر الدولة الوحيدة التى تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائى الكامل

جامعة القدس: إسرائيل تتبع سياسة الإغراء المالي أو السياسي لأطراف عربية لاستقبال الفلسطينيين

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينفذ حزامًا ناريًا بمحيط المستشفى الأوروبى فى غزة

بعد تفعيلها لأول مرة.. ماذا تعرف عن المادة 99 فى ميثاق الأمم المتحدة؟

"صاحبة معالى السيادة مصر".. "التنسيقية" تطرح أغنية للحث على المشاركة فى الانتخابات

"القاهرة الإخبارية": مقتل 4 جنود إسرائيليين فى غارة جوية استهدفت سيارة بالجولان

المستقلين الجدد: الانتخابات الرئاسية تجرى فى ظروف سياسية صعبة بالمنطقة

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة (صور)

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

باحث في الشئون الإسرائيلية يكشف لغز الصور العارية للأسرى الفلسطينيين

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة