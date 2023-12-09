السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة

محاولة تهريب عدد
محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد سعد، من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة الخطوط الأردنية القادمة اشتبه محمد جمال فرج، مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة.

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قام ياسر محمد إبراهيم، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف وليد جمال حسن، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، وبعرض الأمر على محمود عبدالنبي عباس، مدير الإدارة بالإنابة قام بمناظرة جواز سفر الراكب فتلاحظ له كثرة تردداته فقام بتكليف وليد جمال، ومحمود مصطفى محمد، مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا في حضور محمد أنور عفيفي، رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي فاسفر التفتيش الذاتي عن ضبط ٤٠ ساعة رولكس إخفاهم الراكب حول ساقية أسفل الجورب وفي أماكن أخرى على جسده.

وقرر مصطفى الجندي، مدير الإدارة الأولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي أحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢ والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتزامن الضبط مع عودة الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وافتخار خلف، رئيس وحدة العلاقات الدولية، من اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، قام "غتوري" بمعاينة المضبوطات وأثني علي مجهود ويقظة القائمين بالضبط وشكرهم على إخلاصهم في العمل.

رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي ضبط محاولة تهريب وزارة المالية منظمة الجمارك العالمية

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