محافظة القاهرة: استعدادات مكثفة بالمنطقة الجنوبية للانتخابات الرئاسية 2024

تشهد أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة استعدادات مكثفة للانتهاء من تجهيز مقار لجان الانتخابات ومحيطاتها، والتي تجري فعاليتها غدًا الأحد وتستمر لمدة 3 أيام حتى 12 ديسمبر الجاري.

من جهتها، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رفع درجة الاستعداد بكل مؤسسات ومصالح ومدارس المنطقة؛ وذلك لإجراء الانتخابات الرئاسية، مع المتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

كما وجَّهت جميع الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد بكل المقرات المخصصة، ومتابعة صلاحية كل وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه بالمقرات الانتخابية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان، وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق المؤدي للجان وذلك طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

جاهزية المقرات الانتخابية

كما شددت على جاهزية جميع المقرات الانتخابية، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، حيث تابعت سيادتها جهود الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية لأعمال التجهيزات بمقرات لجان مدرسة سيد صالحة بحلوان، ومدرسة الشهيد أحمد بدوي، ومساكن أطلس بحي البساتين، والمدارس بنطلق حي الخليفة، والسيدة زينب، وجارٍ متابعة التجهيزات.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إعداد كل المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، والبالغ عددهم حوالي 8236761 ناخبًا، موزعون على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأكد محافظ القاهرة اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

استعدادات لجان المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة

استعدادات لجان المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة

استعدادات لجان المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة

استعدادات لجان المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة