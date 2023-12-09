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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

17 ديسمبر.. تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة غرب الجامعات - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم ( 1 - 2 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 1 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/12/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/12/2023، في مواعيد محددة، وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 31/12/2023.


وأشار "الغيطي"، إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بالتجمـــع الثالث بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.


وفي سياق متصل، قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، إنه تم شن عدة حملات مكبرة على المخالفات، أسفرت عن تنفيذ إزالة لبناء دور مخالف بالقطعة رقم ٢٨١ حي الأندلس ٢/٢، وتم فك الشدة الخشبية، والتحفظ على المعدات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأضاف أنه تم تنفيذ إزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم 365  بالمستثمرين الجنوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات ومنع ظاهرة الباعة الجائلين بالحى الثالث.


وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه تم شن حملة أخرى للقضاء علي الإشغالات والتعديات شملت الحي الثالث " مول السرايا "، والحي الرابع بالتجمع الخامس، حيث تم إزالة التعديات والإشغالات، فضلا ًعن تحرير محاضر رسمية بالمخالفات لأصحاب المحال المخالفة المتعدية على حرم الطريق، وممرات المشاة.


وأوضح أن الحملات أسفرت أيضًا عن إيقاف أعمال بناء مخالفة لروف بالقطعة رقم (١٩٦ - بنفسج ١٢)، وقطعة " ٥٠  - بنفسج ٦ " بالتجمع الأول، بحضور مسئولي الجهاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وقال: تم رصد أعمال بناء مخالفة " تعديلات إنشائية " بناء بالردود الخلفي بقطعة رقم ( ٩٩ - الياسمين ٥)، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المواد والمعدات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية.


وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار تلك الحملات لضبط الشارع، والقضاء على المخالفات بالمدينة.

هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان تسليم دفعة جديدة سكن مصر

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