حلمى النمنم لـ "الشاهد": الرئيس السيسى كان محبا لسماع جميع المثقفين

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن لقاء الرئيس السيسي بمجموعة كبيرة من المثقفين كان بدعوة من الرئاسة، وكانت رغبة من الرئيس السيسي شخصيًا بأن يلتقي بالمثقفين، وقد كنت اقترحت قبلها مع افتتاح معرض الكتاب أن يحدث لقاء وقد تم تأجيل هذا الاقتراح، وتم إبلاغنا بأن هناك لقاء سيعقده الرئيس في الاتحادية ودُعي إليه مختلف الأجيال ومختلف التيارات السياسية والفكرية.

وأضاف حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن الرئيس السيسي كان محب لسماع الجميع، ولم يقاطع أحدًا، وكان الرئيس يدون ملاحظات، فقد تكلم كل من تم دعوته للقاء، وتحدثوا جميعهم بمنتهى الأريحية الشديدة، لدرجة أن الدكتور جلال أمين رحمه الله عندما تحدث أثناء اللقاء أشار إلى أنه يمتلك محاذير، فرد عليه الرئيس السيسي بأنه لا يوجد ما يدعو للمحاذير.

وأوضح أنه خلال اللقاء حدث أن قام بعض المثقفين الحضور بتحريض الرئيس على الإعلام والإعلاميين، وأن الإعلام يرتكب أخطاء وخلل، وأن هناك من يقوم بعمل بلبلة وذكروا بعض الإعلاميين بالأسماء، فكان رد الرئيس السيسي واضحًا وصارمًا، بأنه لن يتم التدخل في شؤون الإعلام، وأنه يوجد حرية للإعلام.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.