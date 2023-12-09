السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى النمنم لـ "الشاهد": الرئيس السيسى كان محبا لسماع جميع المثقفين

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن لقاء الرئيس السيسي بمجموعة كبيرة من المثقفين كان بدعوة من الرئاسة، وكانت رغبة من الرئيس السيسي شخصيًا بأن يلتقي بالمثقفين، وقد كنت اقترحت قبلها مع افتتاح معرض الكتاب أن يحدث لقاء وقد تم تأجيل هذا الاقتراح، وتم إبلاغنا بأن هناك لقاء سيعقده الرئيس في الاتحادية ودُعي إليه مختلف الأجيال ومختلف التيارات السياسية والفكرية. 

وأضاف حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news، أن الرئيس السيسي كان محب لسماع الجميع، ولم يقاطع أحدًا، وكان الرئيس يدون ملاحظات، فقد تكلم كل من تم دعوته للقاء، وتحدثوا جميعهم بمنتهى الأريحية الشديدة، لدرجة أن الدكتور جلال أمين رحمه الله عندما تحدث أثناء اللقاء أشار إلى أنه يمتلك محاذير، فرد عليه الرئيس السيسي بأنه لا يوجد ما يدعو للمحاذير. 

وأوضح أنه خلال اللقاء حدث أن قام بعض المثقفين الحضور بتحريض الرئيس على الإعلام والإعلاميين، وأن الإعلام يرتكب أخطاء وخلل،  وأن هناك من يقوم بعمل بلبلة وذكروا بعض الإعلاميين بالأسماء، فكان رد الرئيس السيسي واضحًا وصارمًا، بأنه لن يتم التدخل في شؤون الإعلام، وأنه يوجد حرية للإعلام. 

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي النمنم برنامج الشاهد وزير الثقافة الأسبق وزارة الثقافة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

عاجل.. المُقاومة الفلسطينية تستهدف "تل أبيب" بعدد غير مسبوق من الصواريخ

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

بعد الفيتو الأمريكى.. روسيا: لا يجب ترك الأبرياء فى غزة لمن يعتبر الحرب لعبة سياسية

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

عاجل.. مصادر إسرائيلية: العملية العسكرية فى خان يونس تنتهى فى غضون 4 أسابيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة