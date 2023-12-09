السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": تاريخ العالم حاضر فى ذهن الرئيس السيسى

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمتع بصرامة أخلاقية وعفة لسان إلى أقص درجة ممكنة.

وأضاف حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه عندما كان يشرح الرئيس السيسي الوضع الاستراتيجي العالمي ووضع مصر، فوجئت بمستوى الثقافة الرفيعة جدًا للرئيس السيسي، حيث أن جغرافيا العالم حاضرة وتاريخ العالم حاضر في ذهن الرئيس، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة لا يعرفها إلا دارس مدقق وليس مجرد قارئ أو حافظ.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق برنامج الشاهد وزارة الثقافة الرئيس السيسي

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