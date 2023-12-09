النمنم لـ "الشاهد": طلبت من البرلمان أن يكون المتقدم لجائزة الدولة دون سن الأربعين

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك فرق بين الكاتب والمسؤول وهو أنه عندما كنت أنتقد وأنا كاتب لم أكن أمتلك الأدوات حتى أغير، لكن وأنا مسؤول لدي الصلاحيات، لكن في بعض الأشياء لم أكن أمتلك الصلاحيات كوزير، معقبًا: "عندما تأتي لجنة علمية، نفترض أن هناك لجنة علمية في جامعة القاهرة، قررت شيء لا يريده رئيس جامعة القاهرة، فهل يستطيع أن يتدخل في عملها؟ لا يمكن أن يتدخل".

وأضاف النمنم خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه يوجد أشياء في لجان الجوائز الدولة التشجيعية وهي لجان علمية مشكلة لا يحق التدخل فيها ومن المعيب التدخل فيها كوزير لكن على الأقل يحق لي قول رأيي، معقبا: "وقتها لقيت شخص يمتلك من العمر 78 سنة حاصل على جائزة الدولة التشجيعية، كان شاب عنده 78 سنة، فإذا خرجت وقلت أن كيف شاب في عمر الـ 78 سنة؟! فهذا يعني أنني أقول بأن الحاصل على الجائزة لا يستحقها، ومن المفترض أنني كوزير أن أهنئه وأسلمه الجائزة، لكن كل ما طلبته من البرلمان أن يتم تخفيض السن، بحيث يكون شرط أن لا يتجاوز عمر المتقدم لجائزة الدولة التشجيعية عن الأربعين سنة وهو ما أغضب الكثيرين".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.