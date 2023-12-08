الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى ختام المجمع الفاتيكاني الثاني 1965

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى ختام المجمع الفاتيكاني الثاني 1965، والمجمع الفاتيكاني الثاني (1962 - 1965) هو المجمع المسكوني الحادي والعشرون. دعا إليه البابا يوحنا الثالث والعشرون. أصدر عددًا من الدساتير والمراسيم والقرارات والبيانات والتصريحات. وهو يكمل ما لم يستطع المجمع الفاتيكاني الأول أن ينجزه، ولا سيما ما يختص بجماعية الأساقفة.

انعقد المجمع من 11 نوفمبر 1962 إلى 8 ديسمبر 1965. وها هي مراحل انعقاده:

- المرحلة الأولى: الجلسة الأولى، 11 تشرين الأول 1962- 8 كانون الأول 1962.

افتتح البابا يوحنا الثالث والعشرون المجمع الفاتيكاني الثاني في 11 تشرين الأوّل 1962، وأوضح الغرض منه - كما أوضحه أيضًا آباء المجمع أنفسهم في بدء الأعمال - وهو "تحديث" الحياة الكنسيّة، أيّ تعميق الحياة المسيحية، وتطوير المؤسّسات الكنسية بالنظر إلى ضرورات العصر ومقتضيات الزمان. وتعزيز وحدة المسيحيين، ومساندة العمل الرسوليّ في الكنيسة.

البابا بولس السادس: 21 حزيران 1963- 6 آب 1978

- المرحلة الثانية: الجلسة الثانية والثالثة، 29 أيلول 1963-4 كانون الأول 1963

- المرحلة الثالثة: الجلسة الرابعة والخامسة، 14 أيلول 1964-21 تشرين الثاني 1964

- المرحلة الرابعة: الجلسة السادسة حتّى التاسعة، 14 أيلول 1965-7 كانون الأول 1965

- الاحتفال بختام المجمع: 8 كانون الأول 1965.

اسماء الوثائق الصادرة عن المجمع: المجمع المقدس - نور الأمم - كلمة الله - فرح ورجاء- بين (الإكتشافات) العجيبة- الكنائس الشرقية- استعادة الوحدة - السيد المسيح - المحبة الكاملة - المنشود (للكنيسة) كلها - النشاط الرسولي - إلى الأمم - الدرجة الكهنوتية - أهمية التربية - في عصرنا - كرامة الإنسان.

كما احتفلت الكنيسة بمار نقولا العجائبيّ المعترف، ووُلِدَ في القُسمِ الأخيرِ مِن الجيلِ الثالِثِ وَرُقِّيَ الى الأُسقُفِيَةِ عَلى مَدينةِ ميرا. حَضَرَ المَجمَعُ النيقاوي الأَول سَنَة 325. وَكانَ مِن المُدافِعينِ بِغيرَةٍ عَن الايمانِ الكاثوليكي ضِدَّ الآريوسِيين الذين يُنكِرونَ أُلوهِيَة المَسيح. يُكَرَّمُ جَسَدُهُ في كاتِدرائِيَةِ مَدينَة باري في إيطالية حَيثُ كان ولا يَزالُ مَنبَعَ العَجائِبِ. يُكَرَّمُ القِدِّيسُ نقولا في الطَقسِ الماروني تَحتَ إِسمِ القِدِّيس زَخْيا وَهِيَ الكَلِمَةُ السُرْيانِيَةُ التي تَعْني نقولا باليونانية.