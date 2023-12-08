الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: الإشراف القضائى للعلمية الانتخابية يضمن حياديتها

الدكتور رضا فرحات
الدكتور رضا فرحات

أكد الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، أن وجود قاضي لكل صندوق، خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يعزز من نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية.

وقال أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الإشراف القضائى للعلمية الانتخابية يضمن حياديتها وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، خاصة أن هناك 15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض رؤساء للجان العامة والفرعية.

وأشاد بتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات تهيلات كثيرة للمصريين فى الخارج من أجل تحفيزهم نحو المشاركة القوية فى الانتخابات الرئاسية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية لمحهودها المبذول للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، ومتابعتهم للعملية الانتخابية على مدار 24 ساعة طوال الـ3 أيام وتقديم الدعم اللوجستى والحديث دائما مع رؤساء البعثات واللجان فى 137 لجنة بـ121 دولة.

صندوق الانتخابات الرئاسية مغربية

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