عمرو بصيلة: مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية بالكامل

كشف الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، عن مجانية المدارس الفنية والتطبيقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية بالكامل.

وأضاف أن مصاريف مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحكومية العادية حوالي 250 جنيها، ويلتحق بها الطالب بعد حصوله على الشهادة الإعدادية وبعد اجتيازه اختبارات القبول.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الثلاث سنوات، يتم الذهاب مباشرة لأحد الجهات التي كانت تدربه وتحرص على الاستفادة من خبراته، أو يكمل في أحد الكليات التكنولوجية.

وأوضح أنه بإمكان خريج المدارس الفنية والتطبيقية العمل في الجهات التي يتم تدربيه فيها، أو أن يدرس في كلية الهندسة بعد اجتيازه امتحان المعادلة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع فنلندا لتصدير عمالة من الطلاب خريجي المدارس التكنولوجية.