ناهد السباعي تدعو لوالدتها بعد إشادة طارق الشناوى بمسيرتها الفنية

حرصت الفنانة ناهد السباعي على الدعاء لوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي والتي رحلت عن عالمنا منذ أيام.

وأعادت ناهد السباعي منشورا للناقد الفني طارق الشناوي أشاد فيه بمسيرة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق قائلا: “ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت على الإبداع في زمن السبهللة ابنة الملك فريد شوقي والأسطورة هدي سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي غادرتنا قبل قليل وقفت دائما على الحافة”.

وأضاف: “حافة الخطر انفقت كل ما لديها علي الفن وكادت أن تدفع ثمن جرأتها بالسجن لانها صرفت أكثر مما تملك من أموال إلا أنها لم تعرف سوي المغامرة حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدي سلطان بفريد شوقي وكيف امتدت لما بعد الطلاق لدي الكثير الذي أرويه ولكني لم استأذنها في النشر يوما ما سأكتب عما يجوز أن أنشره بدون استئذان”.

وعلقت ناهد السباعي على منشور طارق الشناوي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” قائلة: “اللهم ارزق أمي الجنة واجعلها سيدة من سيدات الجنة، ارزق أمي يا رب الجنة وارزقها الفردوس الأعلى، من جارات النبي محمد صل الله عليه وسلم ربنا ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم”.

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 73 عاما، وتم تشييع جثمانها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

المنتجة ناهد فريد شوقي تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكاني"، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، و"امرأة آيلة للسقوط".