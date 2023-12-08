باحث سياسى: الأمم المتحدة أشادت بدور مصر فى الكثير من الجلسات العامة لها

قال الدكتور علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية لعبت دورًا دبلوماسيًا جيدًا، مشيرًا إلى أنه لولا الدور المصري ما لاقت القضية الفلسطينية هذا الاهتمام الدولي.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الأمم المتحدة أشادت بدور مصر في الكثير من الجلسات العامة التي ناقشت التطورات التي شهدها قطاع غزة.

ونوه عاطف، بأن تعدد الجلسات الخاصة بالأمم المتحدة، يدل على خطورة الصراع في المنطقة العربية، خاصة مع العدوان المستمر من قِبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب، وذلك خوفًا على مستقبله السياسي، على الرغم من الاحتجاجات الشعبية في الشارع الإسرائيلي.