الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رتيبة النتشة تطالب بتدخل دولى لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية (فيديو)

رتيبة النتشة
رتيبة النتشة

أعربت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطنى والأهلى الفلسطينى، عن قلقها من تزايد حملة الاعتقالات العشوائية والانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى فى كل من شمال وجنوب الضفة الغربية، مشددة على ضرورة تدخل دولى لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأضافت "النتشة"، فى حديثها لبرنامج "تغطية مباشرة" على قناة النيل للأخبار، أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات الشاملة التى بدأتها منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، والتى اشتدت خلال اليومين الأخيرين فى كافة أنحاء الضفة الغربية، بل وتعمد الاحتلال تعرية الأسرى في صورة مرعبة تشبه النازية.

ونددت "النتشة"، بكل قوة بجميع الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية، من استعمال القوة الزائدة والمعدات الثقيلة لمحاولة هدم المخيمات، بالإضافة إلى إلقائها بانتظام القنابل الغازية أثناء الاقتحامات والاعتقالات وتفجير وهدم بعض المنازل كإجراء انتقامى ضد السكان فى الضفة الغربية.

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