الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: ما زالت أمريكا تتبنى الرواية الإسرائيلية وتتستر على جرائم الكيان

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، الكاتب والباحث السياسي، إنه ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى الرواية الإسرائيلية بكل قوة وتغطي على كافة الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

الحرب بفلسطين

وأكد عبدالمهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن ما يحدث في فلسطين أمر صعب للغاية، وهناك مؤشرات تشير إلى إمكانية توسع هذه الحرب وامتدادها خارج الحدود الفلسطينية، لذا على المنظمات الدولية الإسراع في تهدئة الأوضاع في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أنه إذا تم استخدام الفيتو لصالح القضية الفلسطينية فسوف تدرك الولايات المتحدة الأمريكية حجم الضغوط الدولية التي تتعرض لها بسببب ما يحدث في فلسطين ومناصرتها للكيان دون وجه حق.

تقليل الهيمنة الأمريكية على المنطقة

وأشار إلى أن موقف روسيا والصين منذ البداية واضح تجاه الأزمة في فلسطين، حيث تهدف هذه القوى الدولية إلى كسب ثقة الشرق الأوسط وتقليل الهيمنة الأمريكية على المنطقة.

عبد المهدي مطاوع باحث سياسي النيل للأخبار الحرب بفلسطين الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

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