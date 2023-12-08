الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«صاحبة معالي السيادة مصر».. تنسيقية الشباب تدعو للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

أغنية «صاحبة معالي
أغنية «صاحبة معالي السيادة مصر»

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية جديدة بعنوان: «صاحبة معالي السيادة مصر».

وتأتي الأغنية ضمن حملتها «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي»، لحث الجمهور على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تبدأ للمصريين في الداخل الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام.

وكانت التنسيقية عقدت عددا كبيرا من الندوات في عدد من الجامعات والمعاهد، لتوعية الشباب بأهمية الانتخابات الرئاسية، كما أعلنت التنسيقية إطلاق برنامج انتخابي للـ6 سنوات القادمة وتتقدم به لمرشحي الرئاسة.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أغنية جديدة مصر الجمهور المعاهد الجامعات

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