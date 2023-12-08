بطريرك الكاثوليك يترأس قداس منح درجة المرتل لشمامسة كنيسة القديس مرقس بالعبور

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس منح درجة المرتل لعدد من شمامسة كنيسة القديس مرقس الرسول، بالعبور.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، راعي الكنيسة، حيث تضمن القداس الإلهي كلمة من الأب دانيال، التي دارت حول مسيرة الإعداد التي مر بها الشمامسة، والترحيب بغبطة البطريرك.

وفي كلمة العظة، أكد الأب البطريرك فرحته بأبنائه دومًا، مشيرًا إلى الاحتفال بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، كما شدد غبطته على أن الكنيسة تنمو دائمًا بكلمة الله، وممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين، بصفة مستمرة.

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، منح بطريرك الأقباط الكاثوليك، الشهادات التذكارية، إلى المحتفى بهم، مباركًا مرحلة السنافر في النشاط الكشفي بالكنيسة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد الحبل بلا دنس ويمنح الدرجة القمصية للأب أنطونيوس سماحة بالفجالة

وكان قد ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

كذلك، منح صاحب الغبطة الدرجة القمصية، للأب أنطونيوس سماحة، أحد رعاة الكاتدرائية، حيث شارك في الاحتفال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وسيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، وسيادة المطران جول زريعي، رئيس أساقفة دمياط الفخري، والنائب البطريركي العام السابق بالقدس للروم الملكيين الكاثوليك، كما شارك أيضًا الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة.

وفي كلمة العظة، أكد الأب البطريرك أن احتفال اليوم، يعتبر احتفالًا بأمانة الله معنا، ومرافقته لنا، كما إننا جميعًا مدعوون إلى القداسة، كما أشار غبطته إلى أن كل معمد هو مسؤول عن بناء الكنيسة.

وعدد بطريرك الأقباط الكاثوليك جميع الخدمات المتنوعة، التي قام بها الأب أنطونيوس، ومازال يقوم بها، مشيدًا بكافة مجهوداته في خدمة الرب، وشعبه.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم منح الدرجة القمصية، للأب أنطونيوس سماحة.