مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال دمّر المستشفيات وهجّر 1.9 مليون فلسطينى

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر المستشفيات وقتل المدنيين ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل هجّرت خلال شهرين 1.9 مليون فلسطيني بقطاع غزة، وهدفها هو التطهير العرقي في غزة وتهجير الفلسطينيين قسرًا وإنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على السلام.

وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن وقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لإنهاء جرائم إسرائيل.