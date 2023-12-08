الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دينا عصمت: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فرض عين على كل مواطن

الإعلامية دينا عصمت
الإعلامية دينا عصمت

علقت الإعلامية دينا عصمت، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت خلال تقديم برنامجها "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرض عين على كل مواطن وطني.. انزل وشارك.

وأضافت: الصمت الانتخابي بدأ في الساعات الأولى من هذا اليوم ويستمر 48 ساعة ومنع ممارسة الدعاية والترويج للانتخابات الرئاسية، حسبما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت إلى أن القانون ينص على ضوابط لمنع المرشحين من ممارسة الدعاية الانتخابية وهي منع ممارسة الدعاية الرئاسية من كافة الأحزاب وكذلك المرشحون. 

الانتخابات الرئاسية اليوم دي ام سي

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