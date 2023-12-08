الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخصيص 5 لجان للمغتربين بالوادي الجديد للتصويت في الانتخابات المقبلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تخصيص عدد من اللجان ببعض مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري.

وتقرر تخصيص 5 لجان بمراكز الخارجة، والداخلة، والفرافرة، وبلاط، وباريس، وهي: لجنة مغتربين بمركز شباب الداخلة، لجنة مغتربين بمركز شباب الخارجة، لجنة مغتربين بمركز شباب بلاط، لجنة مغتربين بمركز شباب باريس، لجنة مغتربين بمركز شباب الفرافرة.

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جاهزية المحافظة لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات استعدادًا للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، تفعيل غرفة العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الإنتخابات لحظة بلحظة لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات بمراكز المحافظة، وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بإستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية وصرف حافز لأفضل قرية في نسبة المُشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات في شكل خدمات للقرية.

وأكد المحافظ الإنتهاء الكامل من تأمين محيط مقار اللجان الانتخابية، وجاهزية كافة المرافق والقطاعات المعنية لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لاتمام عملية الانتخاب دون عوائق، والتأكد من مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن برفع كافة الإستعدادات طوال فترة الإنتخابات ومتابعة توفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية، وتجهيز شوادر الانتظار بالمقاعد والمظلات، وكذلك تم إعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور بتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية بصفه مستمرة

وأكد محافظ الوادي الجديد على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، مؤكدًا أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابى لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة والتي عهدها العالم عن الشعب المصري.

وأكد الزملوط استعداد قطاع الصحة بالمحافظة ورفع حالة الطوارئ بكل المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافٍ من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كل المقار واللجان، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكل المنشآت الصحية بعد التأكد من  توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، وتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الانتخابية، وتوفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

محافظ الوادي الجديد تخصيص عدد من اللجان المغتربين الانتخابات الرئاسية تخصيص 5 لجان جاهزية المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية والفرعية

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى.. مفاجأة فى الهجوم

“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

حاولوا تحريره فسقطوا قتلى.. كواليس معركة الفجر بين القسام وجنود الاحتلال

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت