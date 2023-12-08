تخصيص 5 لجان للمغتربين بالوادي الجديد للتصويت في الانتخابات المقبلة

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تخصيص عدد من اللجان ببعض مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها بداية من الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري.

وتقرر تخصيص 5 لجان بمراكز الخارجة، والداخلة، والفرافرة، وبلاط، وباريس، وهي: لجنة مغتربين بمركز شباب الداخلة، لجنة مغتربين بمركز شباب الخارجة، لجنة مغتربين بمركز شباب بلاط، لجنة مغتربين بمركز شباب باريس، لجنة مغتربين بمركز شباب الفرافرة.

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جاهزية المحافظة لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات استعدادًا للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، تفعيل غرفة العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الإنتخابات لحظة بلحظة لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات بمراكز المحافظة، وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بإستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية وصرف حافز لأفضل قرية في نسبة المُشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات في شكل خدمات للقرية.

وأكد المحافظ الإنتهاء الكامل من تأمين محيط مقار اللجان الانتخابية، وجاهزية كافة المرافق والقطاعات المعنية لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لاتمام عملية الانتخاب دون عوائق، والتأكد من مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن برفع كافة الإستعدادات طوال فترة الإنتخابات ومتابعة توفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية، وتجهيز شوادر الانتظار بالمقاعد والمظلات، وكذلك تم إعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور بتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية بصفه مستمرة

وأكد محافظ الوادي الجديد على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، مؤكدًا أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابى لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة والتي عهدها العالم عن الشعب المصري.

وأكد الزملوط استعداد قطاع الصحة بالمحافظة ورفع حالة الطوارئ بكل المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافٍ من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كل المقار واللجان، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكل المنشآت الصحية بعد التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، وتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الانتخابية، وتوفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.