محاضرة بالفيديو لـ رجال "يد الأهلي" استعدادًا لكأس السوبر أمام الزمالك

عقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل التوجه لأداء المران الرئيسي؛ استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والتكتيكية قبل المباراة المرتقبة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة غدًا السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

تفاصيل الاجتماع الفني لكأس السوبر المصري لكرة اليد

الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد الذي يجمع الأهلي والزمالك في دولة الإمارات عُقد صباح اليوم الجمعة في أحد الفنادق الكبرى بإمارة الفجيرة، للتأكيد على كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

حضر الاجتماع من الأهلي هاني النجدي المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، وتم الاتفاق على بداية الإحماء للمباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، قبل ساعة واحدة من انطلاق المباراة، مع تطبيق جميع قواعد اللعب الدولية المتعارف عليها خلال المباراة.

وتم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع على لجوء المباراة للرميات الجزائية من مسافة ٧ أمتار مباشرة، إذا انتهت بالتعادل، وألا يتم اللجوء لوقت إضافي.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود بالكامل، بينما يرتدي الزمالك طاقم باللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس المرمى اللون الرمادي بالكامل.

ويقود المباراة طاقم تحكيم دولي من دولة مونتنيجرو بقيادة ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة غدًا السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.