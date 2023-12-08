كيف اختار "كاف" القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا؟

آثار رياض محرز ضجة بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، وشهدت عدم تواجد اسمه.

وأعلن «كاف» القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، والتي ضمت كل من المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

ونشر رياض محرز ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام» يتضمن مقطع فيديو يظهر مهاراته الفنية، خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي، في الموسم الماضي

وظهر محرز في بداية هذا الفيديو، وهو يوجه إشارات “الصمت” أو “السكوت”، الأمر الذي فسره البعض، بأنه يقصد منه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد استبعاده من الجائزة بشكل رسمي.

وتوج محرز، في الموسم الماضي، خلال مشاركته مع فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالثلاثية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا)، إلا أن لم يتمكن من حجز مقعد له في القائمة المختصرة النهائية لأفضل لاعب في القارة السمراء.

كيف يختار الاتحاد الإفريقي، القوائم النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا؟

اختيارات الاتحاد الإفريقي للمرشحين لنيل جوائز «كاف» المختلفة من بينها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تتم من خلال لجنة تصويت مكونة من:

1- لجنة «كاف» الفنية

2- الإعلاميين

3- المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية

3- قادة المنتخبات الوطنية

4- الأندية المشاركة في مرحلتي المجموعات من مسابقتي الأندية

ومن المقرر أن يجرى حفل توزيع جوائز «كاف» يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري بمدينة مراكش المغربية.