مايا مرسى تشارك فى جلسة "دور المرأة فى النهوض بالعمل المناخى"

ضمن فعاليات COP 28..

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في جلسة: "دور المرأة في النهوض بالعمل المناخي"، بحضور سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للدول العربية، وبمشاركة الدكتور خالد زكريا، وعدد من الحضور، وذلك بالجناح المصري خلال فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 28، والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي، عن مبادرة "المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ" التي أطلقتها مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال استضافة مصر قمة المناخ COP 27 العام الماضي، موضحة أنها مبادرة ذات تركيز إقليمي، وتعطي إفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة، وتصميم تدخلات خاصة بإفريقيا لدعم المرأة كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل، مضيفة أنه تم العمل على وضع خطة وإطار تنفيذي للمبادرة.

قمة المناخ cop 27

وأوضحت رئيسة المجلس، أنه قد سبق إطلاق المبادرة عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى المشاورات المتخصصة التي تركزت على تصميم المبادرة، وقد استمر العمل فيما بعد قمة المناخ cop 27، حيث تم عقد أكثر من 15 اجتماعًا رئيسيًا لأصحاب المصلحة مع المنظمات الدولية والدول الإفريقية، وممثلي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ووزارات البيئة ومنظمات المجتمع المدني، وتمت دراسة المبادرات القائمة والمحتملة في إفريقيا التي يمكن لمبادرة أولويات التكيف مع المناخ للمرأة الإفريقية (AWCAP) الاستفادة منها والبناء عليها، كما تم إعداد مشروع خطة العمل في إطار المبادرة الإفريقية، ومسودة لآلية الرصد والتقييم، وقالت: "سوف نواصل العمل على المبادرة حتى قمة المناخ القادمة COP 29 وما بعدها لضمان تحقيق الاستدامة"، مشددة على ضرورة التكاتف والتنسيق بين جميع الجهات لإنجاح مثل هذه المبادرات المهمة.

فيما أكد الدكتور خالد زكريا، ضرورة تضمين احتياجات المرأة في كل آليات التعامل مع تغير المناخ، ويجب أن تعمل مصر على الانتقال من الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة إلى الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة في موازنات تغير المناخ.

وتضمنت الجلسة، أيضًا، عرضًا حول تجربة مصر في ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ خلال الفترة بين COP 27 وCOP 28، حيث تمت الإشارة الى طرح مصر الدولى فيما يخص المرأة والبيئة وتغير المُناخ الذى أطلق أمام الأمم المتحدة في مارس من عام 2022، واستضافة مصر العام الماضي مؤتمر الأطراف cop 27 بمدينة شرم الشيخ، الذى تضمن تنظيم العديد من الجلسات والأنشطة في يوم المرأة للمؤتمر، حيث تم الإعلان عن مبادرة "المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ".

كما تمت الإشارة إلى برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الإسلامي لمراجعة القضايا البيئية للمرأة خلال الفترة التي سبقت عقد قبل Cop 27، وخلال الفترة التي تلت ذلك حتى Cop28، تم ترسيخ مجموعة أدوات رقمية للعمل مع جهات مختلفة بما في ذلك شركات القطاع الخاص، حتى أصبح مركزًا شاملًا للشركات لتعزيز استراتيجياتها المناخية من خلال محفز قوي للمساواة بين الجنسين، وتعد أيضا دعوة للشركات للعمل على الاعتراف بالصلة التي لا يمكن إنكارها بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.

كما تم طرح برنامج GECA عبر الشركات التي تضع إدارة المناخ والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جوهر نجاحها.

وفيما بعد Cop 27 تم تدريب 400 مدرب/ة وتم تصميم دليل تدريبي للبرنامج، وتطبيق الجلسات بما في ذلك جلسة حول البيئة في محافظتين تجريبيتين للوصول إلى 4000 فتاة على الأرض.

وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية "دوي" فقد تم تنظيم تدريب لميسرات المبادرة حول العلاقة بين الفتيات والبيئة وتغير المناخ والآثار السلبية لتغير المناخ لطرحها في الأنشطة.