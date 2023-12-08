الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أجهزة الأمن تكشف حقيقة اعتداء "مُهتزة نفسيًا" على أطفال ونساء بالشيخ زايد

قوات الأمن المصرية
قوات الأمن المصرية

كشفت الأجهزة المعنية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالركض بمدخل أحد العقارات بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، والادعاء باعتدائها على المواطنين وتسببها فى إصابة عدد من الأطفال.

بالفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (سيدة مقيمة بمنطقة الشيخ زايد)، وباستدعائها وسؤالها أفادت بأنها بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، وحال مشاهدتها لسيدة ترتدي ملابس رثة وذات شعر أشعث ويبدو عليها علامات الاهتزاز النفسي تحاول دخول العقار محل سكنها، وحال نهرها قامت بالعدو خارج العقار، وأكدت عدم تعرضها لها بالقول أو الفعل أو إحداث أي تلفيات بالعقار محل سكنها، وأنها لم تقم بإبلاغ الأجهزة الأمنية واكتفت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه في أوساط معارفها لتحذيرهم منها.

وبالنسبة لما تم تداوله بمقطع صوتي يتضمن الزعم بتعدي المذكورة على عدد من الأطفال، ودخول بعض الحالات لمستشفيى (زايد العام وزايد التخصصى بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة)، تبين عدم صحة ذلك، حيث لم تتلق الأجهزة الأمنية أي بلاغات فى هذا الشأن وبمراجعة القائمين على المستشفيين لم يُستدل على استقبالهما أي حالات وفقًا لما ورد بتلك المزاعم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استكمال الفحص لتحديد المذكورة والقائمين على ترويج تلك المزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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