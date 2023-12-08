الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مهاجم محلى.. مطالب كولر لتدعيم صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية

كولر مع الخطيب
كولر مع الخطيب

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي من إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى ضرورة التعاقد مع مهاجم محلي ومدافع وظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ لتدعيم صفوف المارد الأحمر الذى يعانى من تراجع النتائج هذا الموسم.

وعقد كولر جلسة مع لجنة التخطيط للتعرف على رؤيته لخطة تدعيم صفوف الأهلى بصفقات قوية فى الميركاتو الشتوى ليطلب  المدير الفني التعاقد مع مهاجم محلى، ورفض فكرة رحيل الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق، مشدداً على قناعاته التامة بمستواه الفنى والبدنى. 

وأوصى كولر بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر فى ظل تراجع مستوى التونسى على معلول، كما طلب ضرورة ضم مدافع متميز تحسباً لرحيل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلى فى نهاية الموسم الجاري للاحتراف الأوروبى.

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه شباب بلوزداد مساء اليوم 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السادسة من مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقبل مباريات الجولة الثالثة، يتصدر الأهلي جدول ترتيب أندية المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليه شباب بلوزداد وميدياما الغاني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وأخيرا يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطة واحدة.
وسبق أن التقى الفريقان في موجهة واحدة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وفاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه بالجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرز إبراهيم سعيد.
وخلال تاريخ مواجهات الأهلي في بطولات الأندية الإفريقية المختلفة، لعب الأهلي 24 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 32 هدفاً واستقبلت شباكه عشرين هدفاً.

المارد الأحمر استهل مبارياته في المجموعة الرابعة بانتصار ساحق على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع يانج أفريكانز في الجولة الثانية خارج ملعبه ليحتل الصدارة برصيد 4 نقاط .

لجنة التخطيط الاهلى كولر الميركاتو الشتوي 2024 أنتوني موديست محمود الخطيب

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