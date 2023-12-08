الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 350 مواطنًا بقافلة طبية مجانية بقوص

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بجميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف "الداودي" أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٣٥٠ مواطنا فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ١٠٠ حالة باطنة، ٣٣ حالة جراحة، ٣٥ حالة أمراض نساء وتوليد، و١٣٠ حالة طب أطفال، و١٩ حالة تنظيم الأسرة، و٣٣ حالة أسنان"، وتم صرف العلاج لهم بالمجان، فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١١ حالة، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة، وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية.

من جانبه، قال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٣٤ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا"،الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

واستأنف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، استقبال المواطنين بمكتبيهما، وذلك لبحث شكاواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوي في المحافظة.

حياة كريمه مركز قوص أخبار قنا محافظ قنا محافظة قنا

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