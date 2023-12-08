3 قوافل دعوية للمناطق النائية ونجوع الصحراء الغربية في مطروح

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن إطلاق 3 قوافل دعوية تجوب نجوع الصحراء الغربية وبوابة مصر الغربية.

وقال عبدالبصير، إن حديث القوافل الثلاث كان عن الإيجابية والتعاون والإحساس بالمسؤولية الدينية والوطنية، ولفتوا الأنظار إلى أن الإيجابية تعني المبادرة والمسارعة إلى كل ما فيه خير البلاد والعباد "یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱرۡكَعُوا۟ وَٱسۡجُدُوا۟ وَٱعۡبُدُوا۟ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُوا۟ ٱلۡخَیۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ".

_ الإيجابية في حياة المؤمنين

وأضاف أن الإيجابية في حياة المؤمنين سمة وعلامة بارزة وواضحة، لأنهم كما وصفهم الله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: 71] موضحا ان الإيجابية تعني أن يكون المسلم فيضًا من العطاء قويًا في البناء، ثابتًا حين تدلهم الخطوب، لا ييأس حين يقنط الناس، ولا يتراخى عن العمل حين يفتر العاملون، يصنع من الشمعة نورًا، ومن الحزن سرورًا، متفائل في حياته، شاكر في نعمائه، صابر في ضرائه، قانع بعطاء ربه له، مؤمن بأن لهذا الكون إلهًا قدّر مقاديره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

_ القرآن الكريم



وتابع أن القرآن الكريم مليء بالأمثلة الإيجابية، بل إن المُتتبِّع للقرآن الكريم يجد أن مِن أكثر الأمثلة ضربًا في القرآن هي الإيجابيَّة؛ ونبينا ﷺ يحث على الإيجابية: ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها، فليغرسها)؛ رواه أحمد والبخاري في الأدب وسنده صحيح فالقرآن الكريم جاء ليغرس الفضائل في نفوس المؤمنين ويشحذ الهمم إلى معالي الأمور وينهى عن السلبية وعن سفاسف الأمور ومظاهر الإيجابية تظهر في التعاون على البر والتقوى: قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ فهو يدعو إلى أن يكون المجتمع مجتمع مثالي يتعاون الجميع في رقية والنهوض به ولا يكون ذلك إلا بالبر والتقوى.

_ مظاهر الإيجابية



وأكد على أن من مظاهر الإيجابية محاربة الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ومن مظاهر الإيجابية تحمل الأمانة والوفاء بالشهادة في الاستحقاق الانتخابي الدستوري لندافع عن وطننا ونظهر حيويته ويشهد العالم المصريين وهم على قلب رجل واحد يؤدون واجبا دينيا وضرورة وطنية.

_ مهمه القوافل

ولفت إلى أن مهمة هذه القوافل ما اقتصرت على أداء خطبة الجمعة فقط، بل شملت الأمسيات الدينية والمقارئ النموذجية وقرأءة سورة الكهف والمشاركة في تصحيح القراءة ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطة دعوية ضمن برنامج مدير أوقاف مطروح لنشر الفكر الوسطي في شرق المحافظة وغربها من خلال قياداتها وأئمتها.