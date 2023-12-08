الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 قوافل دعوية للمناطق النائية ونجوع الصحراء الغربية في مطروح

قوافل دعوية للمناطق
قوافل دعوية للمناطق النائية ونجوع الصحراء الغربية

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن إطلاق 3 قوافل دعوية تجوب نجوع الصحراء الغربية وبوابة مصر الغربية. 

وقال عبدالبصير، إن حديث القوافل الثلاث كان عن الإيجابية والتعاون والإحساس بالمسؤولية الدينية  والوطنية، ولفتوا الأنظار إلى أن الإيجابية تعني المبادرة والمسارعة إلى كل ما فيه خير البلاد والعباد "یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱرۡكَعُوا۟ وَٱسۡجُدُوا۟ وَٱعۡبُدُوا۟ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُوا۟ ٱلۡخَیۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ". 

_ الإيجابية في حياة المؤمنين

وأضاف أن الإيجابية في حياة المؤمنين سمة وعلامة بارزة وواضحة، لأنهم كما وصفهم الله تعالى  ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: 71] موضحا ان الإيجابية تعني أن يكون المسلم فيضًا من العطاء قويًا في البناء، ثابتًا حين تدلهم الخطوب، لا ييأس حين يقنط الناس، ولا يتراخى عن العمل حين يفتر العاملون، يصنع من الشمعة نورًا، ومن الحزن سرورًا، متفائل في حياته، شاكر في نعمائه، صابر في ضرائه، قانع بعطاء ربه له، مؤمن بأن لهذا الكون إلهًا قدّر مقاديره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

_ القرآن الكريم


وتابع أن القرآن الكريم مليء بالأمثلة الإيجابية، بل إن المُتتبِّع للقرآن الكريم يجد أن مِن أكثر الأمثلة ضربًا في القرآن هي الإيجابيَّة؛ ونبينا ﷺ يحث على الإيجابية: ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها، فليغرسها)؛ رواه أحمد والبخاري في الأدب وسنده صحيح فالقرآن الكريم جاء ليغرس الفضائل في نفوس المؤمنين ويشحذ الهمم إلى معالي الأمور وينهى عن السلبية وعن سفاسف الأمور ومظاهر الإيجابية تظهر في  التعاون على البر والتقوى: قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ  فهو يدعو إلى أن يكون المجتمع مجتمع مثالي يتعاون الجميع في رقية والنهوض به ولا يكون ذلك إلا بالبر والتقوى.

_ مظاهر الإيجابية


وأكد على أن من مظاهر الإيجابية محاربة الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ومن مظاهر الإيجابية تحمل الأمانة والوفاء بالشهادة في الاستحقاق الانتخابي الدستوري لندافع عن وطننا ونظهر حيويته ويشهد العالم المصريين وهم على قلب رجل واحد يؤدون واجبا دينيا وضرورة وطنية. 

_ مهمه القوافل

ولفت إلى أن مهمة هذه القوافل ما اقتصرت على أداء خطبة الجمعة فقط، بل شملت الأمسيات الدينية والمقارئ النموذجية وقرأءة سورة الكهف والمشاركة في تصحيح القراءة ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطة دعوية ضمن برنامج مدير أوقاف مطروح لنشر الفكر الوسطي في شرق المحافظة وغربها من خلال قياداتها وأئمتها.

وكيل وزارة الاوقاف بمطروح أوقاف مطروح مطروح قوافل دعوية الإيجابية في حياة المؤمنين

مواد متعلقة

رئيس مدينة سيوة: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات ورفع حالة الاستعداد القصوى بمقار اللجان

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشارك بحملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

توزيع 50 ألف شتلة زيتون و2000 شيكارة شعير على عدد من مزارعي مطروح

محافظ مطروح: تكثيف الجهود لنهو كل التجهيزات لانطلاق ماراثون الانتخابات بـ149 مركزًا انتخابيًا

رئيس مدينة مرسى مطروح: تجهيز اللجان الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية

محافظ مطروح يوزع 75 جهازًا كهربائيًا على الأسر الأكثر احتياجًا

محافظ مطروح: تمويل 1456 مشروعًا بتكلفة 144 مليون جنيه خلال 4 سنوات

إعلان أسماء لجان الوافدين بمركز الحمام خلال انتخابات رئاسة الجمهورية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

لص يمزق جسد فتاة بسلاح أبيض فى دمياط

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

ديفيد ديفيز: رجال يد الأهلى مستعدون بقوة لمواجهة الزمالك على كأس السوبر

أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت