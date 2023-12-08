بينها 54 بندقية.. تفاصيل ضبط 168 سلاحًا ناريًا بالمحافظات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط "168 قطعة سلاح نارى بحوزة 137 متهمًا"، وذلك على النحو التالى، "20" بندقية آلية، بندقية رصاص، "33" بندقية خرطوش، "9" طبنجات، "105" فرد محلى، "435" طلقة مختلفة الأعيرة، "20" خزينة متنوعة، و"204" قطع سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.