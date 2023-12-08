خلال اجتماعه بكهنة نجع حمادي.. الأنبا بيمن يشدد على أهمية المشاركة الانتخابية

اجتمع الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص وتوابعها ورئيس دير الملاك العامر بنقادة وعضو اللجنة البابوية المشرفة علي إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، بآباء كهنة الإيبارشية وخدام الشباب والكشافة لمتابعة سير عملية تنظيم مشاركة الأقـباط في فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بدير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي.

وخلال الاجتماع شدد مطران نقادة وقوص، على الجميع بأهمية النزول والمشاركة في العملية الانتخابية، لأنها واجب وطني علي جميع فئات الوطن.

فرق الكشافة تساعد الشعب في معرفة لجان الانتخابات

وأوضح أن إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، وفرت فرق الكشافة في كنيستي مار يوحنا الحبيب والعذراء مريم بنجع حمادي لمساعدة الشعب في معرفة لجان الانتخابات ضمن فعاليات الانتخابات الرئاسية لعام 2024.



وكانت قد عقدت لجنة العلاقات العامة إحدى لجان المجمع المقدس ومقررها الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، مؤتمرها السنوي الثاني، ببيت سان مارك بوادي النطرون بعنوان "كن إيجابيًا"، فى إطار عمل اللجنة المستمر لتشجيع المصريين عامة والأقباط خاصة على المشاركة المجتمعية فى كافة الفعاليات الوطنية، ومنها الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأكد الأنبا بيمن مقرر اللجنة أهمية تشجيع الجميع وخاصة الشباب على أهمية المشاركة، كجزء من التعبير ولاسيما عندما يكون الوطن فى احتياج لدعمه من خلال الخروج والتصويت، وأن مصر شهدت تغيرات كثيرة منذ ثورة 30 يونيو، وأن علينا الاستمرار فى دعم هذا التغيير إلى الأفضل، وعدم الالتفات للدعوات السلبية، فخروجك يعطيك قيمة وتقدير وأهمية، ومن يروج بأن الصوت لن يفرق هو أمر سلبي يتم بثه من أصحاب السلبية.

الكنيسة المصرية وطنية على مدار التاريخ ودورها داعم للمشاركة فى كافة الفعاليات

ولفت إلى أن الكنيسة المصرية وطنية على مدار التاريخ ودورها داعم للمشاركة فى كافة الفعاليات، وكما أكد قداسة البابا تواضروس الثاني فهي لا تعمل فى السياسة، ولكن تعمل فى الإطار الوطني الذى جزء منه دعم المشاركة والإيجابية ولذا جاء عنوان المؤتمر كن ايجابيًا، وليس فقط فى الانتخابات ولكن فى حياتك فى كافة المجالات.

اجتماع الأنبا بيمن بكهنة نجع حمادي

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