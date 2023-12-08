الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ‏59 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (59551) مخالفة مرورية متنوعة.

جاء أبرز تلك المخالفات (10158) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (498) مخالفة السير بدون تراخيص، (135) مخالفة دراجات نارية، (1439) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، (18) مخالفة موقف عشوائي، و(5) مخالفات شروط التراخيص.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

الإدارة العامة للمرور قانون ولوائح المرور تجاوز السرعة المقررة السير بدون تراخيص دراجات نارية

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