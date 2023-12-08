الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

240 طربة بـ1.7 مليون جنيه.. سقوط أخطبوط الحشيش في الشرقية

المتهم
المتهم

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام). 

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،700،000جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر 240 طربة لمخدر الحشيش قسم شرطة الصالحية الجديدة الصالحية الجديدة بالشرقية

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