الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف حقيقة تعدى ضابط شرطة على محتجز بالإسماعيلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة المعنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا ادعاء صاحبة الحساب بتعدى أحد ضباط الشرطة بالإسماعيلية على نجلها المحتجز لإجباره على التنازل عن محضر.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/10/2023 تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" نجل خال الشاكية) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو – سلاح ناري "فرد محلي").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى الإطار القانوني.

موقع التواصل الاجتماعي تعدي على مواطن ضابط شرطة يتعدي على مواطن ضابط الإسماعيلية مركز شرطة القنطرة شرق

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