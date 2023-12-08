تحصين 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الغربية

أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى، اليوم، بلغ 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023.

اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

التحفظ على 286 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

وفى سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور على 286 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.



وكان الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مركز ومدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أنه تم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى دون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 286 عبوة لنحو 87 صنفًا من الأدوية.