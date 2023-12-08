أستاذ علوم سياسية: مصر أدركت مخطط الاحتلال وتحركت سريعًا لرفض تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الرقب، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن مصر كانت تدرك مخطط الاحتلال من خلال إزاحة سكان قطاع غزة باتجاه سيناء أو توزيعهم على العالم، ثم بعد ذلك تصفية القضية الفلسطينية، لذلك تحركت سريعًا لرفض فكرة التهجير.

وأكد أن مصر كانت حريصة على إسماع العالم صوت برفض فكرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مؤتمر السلام الذي عُقد في القاهرة كان هدفه أن يرى العالم ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم على أهل غزة.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من مناسبة ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وحل الدولتين ورفض فكرة التهجير لأن معناه تصفية القضية من مضمونها حتى لا تكون الأرض بلا شعب وهذا أمر مرفوض تمامًا.