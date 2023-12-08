الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام زعزوع لـ"الشاهد": الرئيس السيسى وطنى من الدرجة الأولى ودارس لكافة الملفات

هشام زعزوع
هشام زعزوع

قال الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع ملفات مجلس الوزراء بالكامل بشكل دقيق للغاية.

السيسي القائد

وأكد الدكتور هشام زعزوع، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حضر اجتماعات مع وزير الآثار في ظل تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بسبب ارتباط ملف السياحة بملف الآثار، وكان يتم مناقشة كافة السبل التي تؤدي إلى تعزيز هذه الملفات لما لها من أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري.

وتابع: "كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع إلى الأراء بشكل وافي، ويمكن القول أن الاجتماعات مع الرئيس السيسي كان من الممكن أن تبدأ في الصباح وتنتهي بالمساء، أي أن الاجتماع كان يتخطى الـ12 ساعة في ظل وجود فترات للاستراحة بمدة زمنية قليلة للغاية".

واستطرد: "الرئيس السيسي كان دارس الملفات بصورة محكمة، وكان يوجه أسئلة محددة على المتواجدين في الاجتماعات".

دعم الأفكار الوطنية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان يبارك ويعطي المساحة للوزير أو المسئول الذي يقوم بعرض فكرة مدروسة جيدًا وستفيد الوطن، معبرًا: "الرئيس السيسي وطني من الدرجة الأولى، وكان حريص كل الحرص على أن يدعم ويعطي مساحة للوزارة تجاه الأفكار الجديدة، ثم يقوم بالموافقة عليها أو تعديلها مع اللحرص على توفير كل السبل التي تدعم هذه الفكرة". 

يعد برنامج  الشاهد، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات والدكتور الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

هشام زعزوع اكسترا نيوز وزير السياحة الاسبق الشاهد السيسي

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