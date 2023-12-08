بـ40 آلية عسكرية وارتقاء 6 شهداء.. كواليس اقتحام مخيم "الفارعة" بالضفة الغربية

كشفت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة، بالضفة الغربية، مؤكدة أن قوة إسرائيلية تسللت لمخيم الفارعة ودفعت بتعزيزات عسكرية.

قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف التنقل بمخيم الفارعة

ولفتت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف التنقل بمخيم الفارعة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، ارتفاع عدد شهداء مخيم الفارعة إلى 6 شهداء، مؤكدة اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة بـ40 آلية عسكرية.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.