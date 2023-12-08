رئيس مدينة سيوة: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات ورفع حالة الاستعداد القصوى بمقار اللجان

قال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي له، أنه تفقد مقر لجان الانتخابات الرئاسية للوقوف على الاستعدادات اللازمة لانطلاق الانتخابات واستقبال المواطنين.

رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع اللجان الانتخابية

وأوضح رئيس المركز، بأنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمقار جميع اللجان الانتخابية، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

عقد غرفة العمليات

وأكد على جاهزية واستعداد غرفة العمليات بديوان مجلس مدينة سيوة على مدار الساعة وستكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات بديوان عام محافظة مطروح لمتابعة الأحداث أولًا بأول وتذليل أي عقبات أثناء سير العملية الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق.

الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية

وأشار إلى أن جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في متابعة الأعمال بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح وفي إطار الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية والتي ستبدأ من يوم الاحد القادم وتستمر لمدة ثلاث أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

وفى السياق ذاته، كان قد شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف الجهود لنهو كافة التجهيزات بجميع المقار واللجان التي تم تخصيصها للانتخابات، ورفع درجة التأهب والاستعداد مع المرور الميداني من رؤساء المدن على اللجان الانتخابية، وإنهاء التجهيزات الإدارية للظهور بالشكل اللائق من حيث النظافة العامة وداخل اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير كراسي لاستراحات كبار السن وذوي الهمم والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع التشديد على توافر كرسي متحرك أمام كل لجنة، ومراجعة استراحات القضاء، وتوافر كافة سبل الراحة بها لظهور العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق والمشرف.