تزامنا مع الإجازة الأسبوعية.. سيولة مرورية في محاور القاهرة الكبرى

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوي في الاتجاهين من والى القاهرة حالة من السيولة المرورية الشديدة، منذ صباح يوم الجمعة، وسط انتشار للخدمات المرورية.

كما شهدت مناطق شرق القاهرة سيولة مرورية في مناطق موقف العاشر وحتى منطقة اول جمال، حتى محور جوزيف تيتو ومحور جسر السويس.



وشهد محور صلاح سالم حالة من الانسياب المروري، وشارع رمسيس، ومحور طريق النصر، ومنطقة وسط القاهرة وميدان التحرير، مرور بكوبري قصر النيل حتى شارع التحرير بمنطقة الدقي في الجيزة.

كما شهد كورنيش النيل بداية من منطقة شبرا بالمؤسسة القليوبية مرورا بمناطق شبرا مصر بولاق ابوالعلا وقصر النيل والسيدة زينب ومصر القديمة ودار السلام والمعادي والمعاصرة وحلوان حالة من السيولة المرورية.

وتتابع غرف المرور في القاهرة والجيزة الحالة المرورية على مدار اليوم.