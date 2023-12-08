هشام زعزوع يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل أول اجتماع له مع الرئيس بعد حلف اليمين

كشف هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، تفاصيل أول اجتماع له مع الرئيس السيسي، بعد حلفه لليمين، مؤكدًا أنه طبقًا للبروتوكل كان الرئيس يجتمع مع كل الوزراء، ويكون هناك تكليفات للحكومة.

وأضاف، "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس طلب منهم أن يكونوا قدوة لباقي الشعب لأنها كانت مرحلة هامة، وأن يذهب الوزراء لمكاتبهم في السابعة صباحًا.

وأشار إلى أن الجرائد وقتها كتبت عنها حكومة السابعة، كما أن الرئيس أكد لهم أنه سيتحدث معهم على الهاتف الأرضي وليس المحمول ليتأكد من وجودهم بمكاتبهم.

وتابع، أنه كان ينزل من منزله في السادسة ونصف، وكان يرافقه الأمن وكانت السيارة تسير في الشارع وهو فارغ تمامًا، مؤكدًا أن الرئيس شخصية جادة جدًا ومخلصة للوطن وكان يتحدث مع كل الوزراء كل في تخصصه.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.