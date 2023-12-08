ويست هام يُسقط توتنهام بثنائية ويعيده لطريق الهزائم بالدورى الإنجليزى

عاد توتنهام هوتسبير إلى هزائمه من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه ويست هام يونايتد، مساء الخميس، في المرحلة الـ15 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لإيفرتون 3 / صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد.

وبادر توتنهام بالتسجيل من خلال لاعبه كريستيان روميرو في الدقيقة 11، قبل أن ينتفض ويستهام في الشوط الثاني من عمر المواجهة اللندنية التي جرت بينهما، حيث سجل جارود بوين هدف التعادل في الدقيقة 52، بينما تكفل جيمس وارد براوس بإحراز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 74.

وبذلك، تجمد رصيد توتنهام، الذي اقتنص تعادلا مثيرا 3 / 3 من ملعب مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية، عند 27 نقطة في المركز الخامس، ليواصل الابتعاد عن طريق الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، علما بأنه تلقى 4 هزائم في لقاءاته الخمس الأخيرة.

في المقابل، ارتفع رصيد ويست هام، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

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إيفرتون يهزم نيوكاسل بثلاثية

وودع إيفرتون مراكز الهبوط في البطولة، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء الخميس، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح دوايت ماكنيل التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 79، قبل أن يضيف زميلاه عبدالله دوكوري وبيتو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه السادس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين و7 هزائم، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز السابع عشر (الربع من القاع)، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

وكان إيفرتون عُوقب بخصم 10 نقاط من رصيده في البطولة بعد ثبوت ارتكابه انتهاكات مالية.

من جانبه، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، مقابل 8 انتصارات وتعادلين، عند 26 نقطة في المركز السابع.