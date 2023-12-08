هشام زعزوع لـ"الشاهد": مصر أقنعت العالم بأنها من أكثر الدول المهتمة بأمن المطارات

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه تم عمل مؤتمر صحفيًا في أواخر ديسمبر 2015، وأكد خلاله أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول للمستوى الذهبي في أمن المطارات وتم تسخير كل الإمكانات المطلوبة.

وأكد "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المؤتمر كان له تأثير كبير دوليًا، مشيرًا إلى أنه غادر الوزارة بعد ذلك والزملاء أكملوا وحدثت قناعة أن مصر من أكثر الدول المهتمة بملف الأمني في المطارات.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.