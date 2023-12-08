هشام زعزوع يكشف لـ"الشاهد" كيف تعاملت الدولة مع حادث سقوط الطائرة الروسية؟

كشف هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، كيفية تعامل الدولة مع أزمة سقوط الطائرة الروسية في 2015، لافتًا إلى أنه اجتمع مع الحكومة ووصلوا لقرار أن أفضل شيئ هو أن نثبت للعالم أننا سنراجع المنظومة الأمنية مع وجود طرف ثاني محايد.

وأضاف، "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من ذلك أن نثبت أنه لايوجد لدينا ثغرة أو خلل في المنظومة الأمنية أدت لهذا الحادث، مؤكدًا أنه تحدث مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وقتها، وحدث تفاعل من الموضوع مع القيادة السياسة وكل الأجهزة في الدولة.

وأكد أن إعادة ضبط المنظومة الأمنية داخل المطارات مع وجود طرف ثاني محايد فكرة مصرية 100% ولم تفرض علينا، مشيرًا إلى أن سفير مصر في إنجلترا وقتها أبلغه بصفة ودية أن ماقامت به الأجهزة في مصر سيغير مصير اللعبة ويحرج متخذي القرار، لأن مصر ستثبت أن المنظومة الأمنية لديها مشابهة تمامًا لمثيلاتها في مختلف المطارات الدولية.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.