الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متخصصة في الشأن الإسرائيلي تكشف عن مخطط أمريكي لتفتيت الدول العربية

التهجير
التهجير

كشف د.هبة جمال الدين، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي أن هناك ضغطًا على الموقف المصري بعد الدعم الكبير الذي قدمته القاهرة للقضية الفلسطينية.

أضافت خلال لقاتها ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر موقفها ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القاهرة مستهدفة خاصة أن الدولة المصرية مقبلة على عرس ديمقراطي كبير وهو الانتخابات الرئاسية من أجل الضغط على القيادة السياسية.

مصر أكدت رفضها التام لفكرة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين

وتابعت أن مصر أكدت رفضها التام لفكرة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين، مبينة أن التفكير بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في شمال غزة أمر واضح لدول الغرب، وهو مخطط إسرائيلي غربي من أجل تنفيذ المخطط الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين. 

وأشارت إلى أن العالم مقبل على حرب جديدة ستنتقل إلى المنطقة وستكون هناك آليات جديدة لتفتيت المنطقة العربية، موضحة أن هناك مشروعًا أمريكيًا لضم الدول العربية وتفتيتها. 

الشئون الإسرائيلية تفتيت المنطقة العربية التهجير القسرى مشروع أمريكي انشاء قاعدة عسكرية شمال غزة

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