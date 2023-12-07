"بنحبك يا سيسي" مواطنون يهتفون دعمًا للرئيس في الانتخابات بالوراق

شهدت منطقة الوراق هتافات ضخمه من قبل مئات المواطنين في مؤتمر شعبي حاشد نظمة أبناء محافظات الصعيد بالمحافظة الجيزة في الساعات الأخيرة قبل الصمت دعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية والتي تنطلق خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وتعالت صيحات المواطنين بالهتاف في ختام المؤتمر الحاشد حيث رددوا "بنحبك يا سيسي" "معاك هنكمل المشوار"، "تحيا مصر"، "السيسي حبيب الشعب" وغيرها من الهتافات.

وشهد المؤتمر الشعبي حضور كبير من المواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال والفنان كمال ابورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتبدأ من غدا الجمعة 8 يسمبر الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية حسبما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، كما تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية

وحمل قرار الهيئة بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).