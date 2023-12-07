الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية تنظم مؤتمرًا لتوعية شباب جامعة الإسكندرية بأهمية المشاركة الانتخابية

وفد من تنسيقية شباب
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا بجامعة الاسكندرية، وسط حضور طلابي مختلف المجالات الدراسية، في ضوء اهتمامها بتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي".

وعقد المؤتمر بحضور كلً من أ.د علي عبد المحسن نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الطلاب و أ.د نفرتيتي حسن زكي عميد كلية التمريض بجامعة الإسكندرية وأ.د حنان الشربيني وكيل كلية التمريض بجامعة الإسكندرية لشئون الطلاب.

وأكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، على أهمية المشاركة السياسية، مشيرا إلى إنجازات الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة بداية من تثبيت أركان الدولة وتوفير الأمان الذى لا يقدر بمال، ثم مرحلة بناء المؤسسات ثم مرحلة التنمية.

التنسيقية تنظم مؤتمرًا لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الحياة السياسية

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"تنسيقية الأحزاب" تنظم مؤتمرًا بجامعة الأزهر لتوعية الشباب بضرورة المشاركة السياسية

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تنسيقية الأحزاب ترصد تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

وأوضح “إسماعيل” أن الدول تحتاج سنوات عديدة  حتى تتحول لدول متقدمة، مؤكدا على أهمية مشاركة كافة طوائف المجتمع  في الاستحقاق الإنتخابي القادم وهو الانتخابات الرئاسية. 

وذكر أهمية مشاركة الشباب والمرأة، لاسيما وأنهما يعيشون فى العهد الذهبي. 

وأوضح أن المشاركة مهمة لأنها توضح للعالم  كله أن الشعب المصري واعى للمخاطر الخارجية التي تواجهه. 

كما أكدت النائبة هدي عبد الستار عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية، وذلك لتعزيز الإنتماء الوطني، ومساهمتهم في صنع سياسات الدولة، كما حثتهم علي اصطحاب أسرهم وأشقائهم، لزرع روح المسئولية الوطنية لدي النشئ مشيرة إلى توجه الدولة منذ 2014 إلى تمكين الشباب في كافة مجالات الدولة. 

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاء مجلس النواب كل من النائب محمد إسماعيل وهدى عمار، ومعتز إبراهيم وشيماء عبد الرسول وشادي الحديدي، أعضاء التنسيقية.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جامعة الإسكندرية المجالات الدراسية كلية التمريض المشاركة السياسية

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