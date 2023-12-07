لمدة 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بكوم أمبو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن القيام بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بكوم أمبو، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن المناطق التابعة لأحياء غرب ووسط وشرق بمدينة كوم أمبو ما عدا عمارات الصفوة والبشير والنجاجرة غرب.

أماكن انقطاع مياه الشرب

كما سيتم قطع المياه عن قرى الكفور ماعدا سبيل مكى، بالإضافة إلى قطع المياه عن قرى حجازة عدا نجع العرب، وقطع المياه عن قرى العتمور قبلى ما عدا أجزاء من قرية العتمور قبلي، وقرى العباسية.

وسيتم انقطاع المياة لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء غدًا الجمعة الموافق 8 /12 /2023 وحتى الساعة الثانية عشر صباح اليوم التالى السبت الموافق 9 /12 /2023.

وفى سياق آخر، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالمتابعة الميدانية لجهود هدم وإزالة المنازل والمبانى القديمة بمنطقة الصحابى؛ تمهيدًا لتحويلها إلى مجتمع عمرانى نموذجى وراقى متكامل الخدمات والمرافق، وخلق محاور مرورية جديدة وسط المدينة، فضلًا عن المنشآت الخدمية المتعددة، لتتكامل مع أعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية، وباقى المناطق والشوارع المستهدفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.