الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تطالب بوقف العدوان الغاشم على غزة

غزة
غزة

دعت جامعة الدول العربية، إلى تقديم الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية، وتوفير الدعم الإنساني والرعاية الصحية والنفسية للأطفال والنساء والشباب الذين يعانون جراء العدوان الإسرائيلي الذي يُعتبر جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا.

وسلطت الجامعة في بيان صادر بمناسبة اليوم "العربي للأسرة" الذي يصادف السابع من ديسمبر من كل عام، الضوء على معاناة الأسرة الفلسطينية التي تواجه تحديات هائلة في جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والمعاناة الإنسانية التي تؤثر بشكل كبير على كيانها ككل حيث يشكل النساء والأطفال 64% ضحايا هذا العدوان على القطاع.

كما طالبت الجامعة بوقف هذا العدوان الغاشم ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون استمراره، مع ضمان جميع الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

كما جددت جامعة الدول العربية ممثلة في إدارة الأسرة والطفولة "الأمانة الفنية للجنة الأسرة العربية" عزمها الدؤوب على تحقيق أهدافها الرامية للنهوض بقضايا الأسرة في المنطقة العربية تجسيدًا لدور الهام الذي تسهم به في بناء وتماسك المجتمع.

وأكدت الجامعة رفضها أيه محاولات لتغيير نواة الأسرة كتكوين تقليدي يتألف من رجل وامرأة استنادا للميثاق العربي لحقوق الانسان، ولقرار القمة العربية في دورتها (31) بشأن "تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج “ الذي يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لحماية الأسرة في ظل تحديات العولمة وتنامي التيارات الفكرية للمس بالمفهوم التقليدي للأسرة العربية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على القيم والتقاليد الأسرية القائمة وعلى أن تظل الأسرة منبرًا لتكوين الفرد وتوجيهه نحو مبادئ العدالة والاحترام.

وأشارت الجامعة العربية إلى أنها تعمل جاهدة على إعداد دراسة تحليلية للوقوف على تأثير التحديات المعاصرة على أدوار الأسرة العربية الأصيلة وتحليل العوامل المختلفة التي من شأنها أن تحافظ على الأسرة العربية وأصالتها، ورصد المتغيرات التي تؤثر على ثوابتها.

جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلى جريمة حرب غزة قطاع غزة

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