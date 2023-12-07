الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة لـ"القاهرة الإخبارية": اختلافات فى إسرائيل مع نتنياهو حول الموازنة الجديدة

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي لا يظهر في مؤتمرات صحفية مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لأنه ينسب لنفسه كل الفضل فيما يحدث بقطاع غزة وكأن وزير الدفاع لم يفعل شيئا.

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ثمّة خلاف في دولة الاحتلال حول الميزانية الجديدة، فهناك اختلاف مع نتنياهو يخشى تفكك الائتلاف الحاكم، فقرر أن يمنح الجزء الأكبر بما يعادل مليارات الشيكل للتنظيمات الدينية والمستوطنات والمدارس الدينية، كما أعلن أنه سيبني بناء مستوطنات جديدة في القدس. 

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ نتنياهو أبدى عدم اهتمامه بمأوى المضارين من الحرب أو الذين تركوا منازلهم أو عملهم، فلا توجد تعويضات مناسبة أو أماكن آمنة بديلة، كما أن هناك خلاف بين وزير المالية الإسرائيلي ونتنياهو، فالأول يتحدث عما يسمى مناطق آمنة مطهرة بعيدة عن الفلسطينيين تماما، وبخاصة أن بعض المناطق في الكيان المحتل تتدخل مع مناطق الفلسطينيين، وهو ما يعني أن ملاك الأراضي الزراعية لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم لجني المحصول أو ثمار الزيتون وهو من أهم مصادر الضفة الغربية.

عادل حمودة القاهرة الإخبارية إسرائيل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي

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