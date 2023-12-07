عادل حمودة: هناك عدم ثقة وارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن هناك عدم ثقة وارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية في الحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن شمال تل أبيب بدرجة رفاهية مقارنة بالجنوب، وبالتالي ليست هناك وسائل آمنة، حيث يريد المستوطنون في الجنوب مناطق متحركة آمنة، بحيث يعيشون في كرفانات وتتحرك هذه المناطق طبقا للأخطار التي تهددهم.

وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر دليل على عجز الإدارة في إسرائيل، كما أن هناك خلافات واضحة في الإدارة الإسرائيلية، فقد جرى تفتيش رئيس الأركان قبل حضور اجتماع مع نتنياهو، مفسرًا ذلك بأن نتنياهو يتحدث في اجتماعه بكلام مخالف عما يتحدث به خارج اجتماعاته.

وتابع الكاتب الصحفي، أن نتنياهو بارع في لي ذراع الحقيقة، أي أنه يتصف بأنه كذاب، وهذا هو الوصف الذي أطلقه عليه كل الدبلوماسيين الذين عاصروه أثناء عمله مندوبا لدولة الاحتلال في الأمم المتحدة.