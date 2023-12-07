توافد أهالى أسوان لحملة التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين.. والمحافظ يطالب بأهمية المشاركة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم بالمتابعة الميدانية لتنظيم حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين بميدان المحطة للتخفيف عن ما يعانونه من أزمة إنسانية كبرى؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمساعدة الشعب الفلسطيني وإنقاذ المصابين جراء الاعتداء عليهم، وبرعاية من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وجاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموية، ووزارة التنمية المحلية في نشر وتشجيع العمل الأهلي والتنموي في مختلف محافظات الجمهورية.

أهمية المشاركة بحملة التبرع بالدم لشعب فلسطين

وطالب محافظ أسوان أهمية المشاركة والمساهمة من المواطنين في فعاليات هذه الحملة الهادفة تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية للأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

هذا وقد حرص العديد من مواطنى أسوان على التوافد لمقر الحملة للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة، وسط حالة من تيسير الإجراءات من قبل القائمين على تنظيم الحملة.

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